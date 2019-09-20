В Петербурге установят памятник первому президенту Вьетнама

В Петербурге установят памятник первому президенту Вьетнама
Хо Ши Мин. Фото: Викисклад

Памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину установят в Петербурге. Монумент станет знаком уважения и дружбы между российским и вьетнамским народами.

О планах рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на открытии российско-вьетнамской конференции «Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя» 20 сентября.

«Я думаю, в самое ближайшее время мы проработаем все необходимые вопросы», — приводит слова Беглова «ТАСС».

Договоренность с вьетнамской стороной об установке памятника уже достигнута.

Напомним, в 2019-2020 годы объявлены перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России. В честь юбилея двустороннего договора о дружбе на территории стран проводятся различные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

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