На берегах Ивановского карьера открыли сад

На берегах Ивановского карьера открыли сад
Беглов поручил организовать на берегу карьера сенсорный сад для слабовидящих. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Открытие нового общественного пространства в Невском районе состоялось сегодня, в пятницу, 20 сентября.

Ивановско-Щемиловский сад создавали в течение пяти месяцев. На пространстве площадью 7,7 га расположились спортивные площадки и игровые зоны, площадка для любителей скейтбордов, а также велосипедные дорожки.

На открытии сквера присутствовал глава города Александр Беглов. Он отметил, что главную задачу, сохранение экологической системы обитателей близлежащего водоема, удалось выполнить. В честь торжественного открытия пространства в пруд выпустили живых карпов.

Название сада, «Ивановско-Щемиловский», было придумано в ходе совместного обсуждения губернатора и горожан, по располагавшимся здесь когда-то двух населенных пунктах.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии выставки работ резидентов «Сколково».

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