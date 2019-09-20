Житель Петербурга отдал долги за своего брата

Петербуржец заплатил 49 тысяч рублей, которые его брат задолжал в качестве алиментов своей бывшей жене.

37-летний должник ранее также уходил от выплат жене, имеющей инвалидность. Сумма была более внушительной — 175 тысяч рублей, однако её он все-таки погасил. После чего обрел новый долг — в пятьдесят тысяч.

Автомобиль неплательщика остановили судебные приставы, во время рейда «Поток», о чем сообщает пресс-служба Управления ФССП Петербурга. В салоне Hyndai Solaris, принадлежащего должнику, вместе с ним находился его брат. Родственник оплатил необходимую сумму и добавил, что больше такого не повторится.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что военно-строительное управление №14 находится под угрозой лишения здания, в котором располагается, из-за долга за теплоснабжение размером в 2 миллиона рублей.