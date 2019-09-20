Минобороны: Калининградская область надежно защищена от атак США

"Всякий план хорош только до сражения" - так заключили сообщение в Минобороны. Фото: https://pixabay.com/

"Всякий план хорош только до сражения" - так заключили сообщение в Минобороны. Фото: https://pixabay.com/

Воздушные атаки войск Соединенных Штатов не угрожают Калининградской области, благодаря системе ПВО, которая может отразить даже нападение истребителей 5-го поколения.

Как сообщили в Министерстве обороны, все «агрессивные планы», которые разрабатывают «залетные генералы» в Европе, не могут осуществиться. Система противовоздушной обороны Калининграда способна защитить область от нападений даже новейших истребителей 5-го поколения, которые, по словам представителя Минобороны, являются «невидимыми» только для самих американцев.

Поводов для беспокойства у россиян и жителей Калининградской области быть не должно.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о заявлении главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Он известил о том, что Соединенные Штаты размещают в космическом пространстве свое оружие и отказываются от заключения моратория на подобные действия.