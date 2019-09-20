Объявили победителей кинофестиваля «Послание к человеку»

Минувший фестиваль был 28-м по счету. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Минувший фестиваль был 28-м по счету. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге прошла церемония закрытия ежегодного кинофестиваля. На ней озвучили победителей этого года.

Торжественное мероприятие проходило в Государственной Академической Капелле вечером в пятницу. Как сообщает PiterTV, Гран-при фестиваля достался работе «Полуночная помощь», которую снял американец Люк Лоренцен.

Жюри также отметили российского мультипликатора Андрея Хржановского особым призом за вклад в искусство кино. «Кентавра» и денежный приз в размере $1000 получил режиссер Хассан Фазиль за фильм «Полуночный путешественник». Среди короткометражек отметили «Запертых в городе тысячи гор» Дэвида Вэрбэка.

Картина российско-немецкого производства «Куда пошла твоя невеста?» режиссеров Таира Полад-Заде и Филиппа Задорожного получила признание студенческого жюри.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о кинофестивале, который проходил в Северной столице на протяжении недели, с 14 по 21 сентября.