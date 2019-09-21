Пассажиры рейса в Барселону на семь часов застряли в Пулково

Самолет авиакомпании Vueling, выполняющий рейс из Петербурга в Барселону, 21 сентября вылетит с задержкой в почти семь часов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Покинуть Петербург самолет должен был в 5:10 утра по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли. По уточненным данным, вылет будет совершен в 12:00. Посадка на рейс начнется за сорок минут до взлета.

Причины задержки неизвестны.

Помимо этого, в Пулково 21 сентября задерживаются рейсы в Ригу, Иваново и Симферополь. Время опоздания составит от 20 минут до двух часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в зале внутренних вылетов Пулково открылся магазин формата Duty Paid группы компаний RegStaer. Приобрести товар можно круглосуточно. В ассортименте — парфюмерия, чемоданы, аксессуары, игрушки, напитки, сладости и товары в дорогу.