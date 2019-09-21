Робот ищет дефекты на трубах ТЭК в Пушкине

Информация о дефектах выводится на экран. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Информация о дефектах выводится на экран. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

В Пушкинском районе Петербурга обследуют порядка 1,5 км сетей ГУП «ТЭК СПб». Дефекты на трубах ищет робот-диагност ГК «Диаконт».

Задача робота — искать внутритрубные дефекты. Он осматривает сети и с помощью камеры выводит информацию о нарушениях на экран. Системе удалось обнаружить уязвимый участок трубы в районе дома 83 по Ленинградской улицы. Меры по устранению нарушения приняты.

В «ТЭК» отмечают, что на Пушкин, Павловск и Колпино приходится около 33% дефектов. Они входят в Пригородный район теплоснабжения.

«Данный район имеет сложный имущественно-правовой статус, который не позволяет ТЭКу проводить масштабную реконструкцию сетей», — уточнили на предприятии.

Такая ситуация сложилась в связи с банкротством СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». Из-за невозможности провести полную замену труб, «ТЭК» вынужден ограничиваться локальным ремонтом и менять по 10 метров дефектных труб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что робот ГК «Диаконт» обследовал два участка теплосетей общей протяженностью 124,8 м.