Дефекты на трубах ТЭК ищет робот

Диагностический робот от ГК «Диаконт» присоединился к диагностике тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб». Его задача — искать внутритрубные дефекты.

В рамках договора ТЭК с ГК «Диаконт» будут обследованы два участка теплосетей общей протяженностью 124,8 м.

Робот уже исследовал трубопровод длиной 78 метров. Через 32 метра после старта им была обнаружена коррозия на трубопроводе толщиной 1,18 мм. Такой размер — показатель для замены трубы.

Вся полученная роботом информация оперативно отправляется диспетчеру.

«ГУП «ТЭК СПб» планирует увеличивать внедрение умных технологий, если они оптимизируют рабочий процесс и повышают надежность теплосетевого комплекса», — отметил генеральный директор предприятия Иван Болтенков.

Робот также будет применен для обследования около 47 метров трубопровода по бульвару Трудящихся.

Ранее сообщалось, что Иван Болтенков возглавил ГУП «ТЭК СПб».