Пьяный мужчина расстрелял своих знакомых на Брянцева

В Калининском районе Петербурга мужчина расстрелял двух человек. По данным правоохранителей, он был нетрезвым.

Конфликт произошел в ночь на 20 сентября у одного из домов по улице Брянцева. Мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своих знакомых, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербурге и Ленобласти.

Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Оба мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области 54-летний местный жителя достал пневматическое ружье и открыл стрельбу по трактору. Целился мужчина из окна своей квартиры на Советской улицы. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Злоумышленник был задержан, ему выдана подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.