Армяне и дагестанцы устроили перестрелку на проспекте Славы

Конфликт произошел у еще не открывшейся станции метро "Проспект Славы". Фото: gov.spb.ru

Конфликт произошел у еще не открывшейся станции метро "Проспект Славы". Фото: gov.spb.ru

У еще не открывшейся станции метро «Проспект Славы» в Петербурге представители двух национальных диаспор устроили разборки. Громкие голоса и выстрелы разбудили жителей соседних домов в ночь на 21 сентября.

Конфликт произошел на пересечении Бухаресткой улицы и проспекта Славы. В поединке сошлись 16 человек. Начавшаяся со взаимных оскорблений перепалка быстро переросла в драку.

Один из участников конфликта пустил в ход нож, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органов. Мужчина активно махал острым предметом и, похоже, задел кого-то.

Ближе к утру пять участников перепалки были госпитализированы. Среди пострадавших — выходцы из Армении и Дагестана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе Петербурга мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своих знакомых.