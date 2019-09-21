Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер намерен обратиться в суд. Он заявил, что подаст иск о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

О своих намерениях телеведущий рассказал в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

«Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», — сообщил Шустер.

Подать иск он решил после слов Коломойского о нарушении контракта. Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.

«Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал бизнесмен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге активистка Ирина Баханович подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину.