Активистка подала иск на одну копейку к главе Василеостровского района

Правозащитница Ирина Баханович подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину. Сумму исковых требований она оценила в 1 копейку.

«Процесс будет очень интересным, я вам обещаю. И да, компенсацию вреда я оценила в 01 копейку, ибо для меня важнее восстановление справедливости», — сообщила Баханович в соцсети «ВКонтакте».

Активистка просит признать порочащим достоинство пост в Instagram главы района. Ильин написал о решении Василеостровского районного суда отказать в иске Баханович к району и нелестно отозвался об активистке, обвинив её в попытках личного пиара.

Речь идет об иске, который Баханович подала после отказа администрации согласовать митинг о проблемах намывных территорий Васильевского острова. Суд в апреле отказал в иске.

«Однако, 7 августа 2019 городской суд отменил решение и признал отказ в проведении митинга незаконным», — сообщила Баханович.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что неизвестные залили монтажной пеной машину активистки Ирины Баханович.