Житель Петербурга совершил наезд на полицейского

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина наехал на сотрудника правоохранительных органов во время исполнения им служебных обязанностей.

В пятницу, 20 сентября, 31-летний житель Северной столицы нарушал правила, паркуя свой автомобиль рядом с домом №27 по 2-ой Советской улице. Полицейский попытался пресечь действия водителя. В следствие чего владелец транспортного средства совершил наезд на полицейского. Стражу порядка потребовалась медицинская помощь, после оказания которой он вернулся к работе.

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о происшествии на Кольцевой автодороге в районе Мурино. В результате аварии потребовалась помощь вертолета санавиации, поскольку один из участников аварии оказался зажат в салоне автомобиля.