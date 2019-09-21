В Петербурге автомобиль врезался в стену жилого дома

В Петербурге автомобиль врезался в стену жилого дома
Рядом с автомобилем, предположительно, стоит владелец. Фото: https://vk.com/spb_today

Авария произошла в субботу днем, 21 сентября в центре Северной столицы.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Вероятно, водитель легкового автомобиля марки «Aveo» не совладал с управлением. В результате малолитражка врезалась в стену жилого здания на перекрестке Казанской улицы и Вознесенского проспекта.

О пострадавших информации не поступало. Поврежденное транспортное средства эвакуировали с места происшествия. Точная причина аварии и какие последствия ожидают водителя не сообщаются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о массовом конфликте, произошедшем неподалеку от еще не открытой станции метро «Проспект Славы» между представителями армянской и дагестанской национальностей. В ходе конфликта применялось огнестрельное оружие, выстрелы из которого пробудили жителей окрестностей.

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