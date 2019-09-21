В Петербурге открылся новый стрелковый комплекс

В Петербурге открылся новый стрелковый комплекс
Беглов поручил сделать комплекс доступным для спортсменов с ограниченными возможностями. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Калининском районе Северной столицы, на улице Ушинского состоялось открытие стрелкового комплекса на базе спортивной школы Олимпийского резерва.

В новом учреждении предполагается подготовка спортсменов, которые станут участниками национальной сборной. На первой тренировке резервного состава побывал глава Петербурга Александр Беглов.

Строительство комплекса началось четыре года назад. В помещении расположены учебные кабинеты и комнаты, где могут находится команды во время состязаний. Три стрелковые галереи приспособлены для использования пневматического и малокалиберного оружия.

Комплекс предназначен для тренировок биатлонистов, пятиборья и пулевой стрельбы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии панорамы, посвященной событиям Великой Отечственной войны, которые прошло в Севкабеле.

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