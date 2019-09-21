На ПАСЕ отправится старая украинская делегация

Ближайшее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет 30 сентября. От Украины на нее отправится старая делегация.

Данную информацию опубликовал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. До этого было известно, что Украина вовсе не намерена отправлять делегатов на ожидающуюся сессию. Причиной послужило игнорирование интересов Незалежной со стороны ассамблеи.

Украина не поддержала предложение о возвращении России в ПАСЕ. Однако на сессию все же отправится старый состав делегации, хотя, как отметил Гончаренко, это «серьезный дипломатический сигнал».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала что Украина выразила недовольство тем, что Запад недостаточно строго соблюдает санкции, введенные против России. Глава МИД Украины назвал санкции «неидеальными».