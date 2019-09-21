В Петербурге рядом с «Лондон Моллом» образовался потоп

В Петербурге рядом с &#171;Лондон Моллом&#187; образовался потоп
Случившееся сильно затрудняет движение транспорта. Фото: https://vk.com/spb_today

По улице Коллонтай «плывут» автомобилисты, по соседству с торговым центром «Лондон Молл» на юговостоке Петербурга произошла коммунальная авария.

Информация об инциденте появилась в группе «ДТП и ЧП СанктПетербург«. В субботу, 21 сентября на перекресте Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай, как предполагают свидетели происшествия, прорвало трубу. В связи с чем вода затопила проезжую часть до Искровского проспекта.

В районе коммунальной аварии уже образовалась большая пробка. Подробности случившегося уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о серьезной аварии на трассе «Сортавала». У самосвала лопнуло переднее колесо, из-за чего грузовой автомобиль врезался в металлическое ограждение шоссе и перевернулся. Пострадал водитель самосвала, точной информации о его состоянии нет.

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