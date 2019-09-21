На Марше мира задержали троих человек

Активисты Марша мира приурочили акцию к Международному Дню мира. Фото: https://pixabay.com/

Активисты Марша мира приурочили акцию к Международному Дню мира. Фото: https://pixabay.com/

Сегодня, 21 сентября, в Северной столице проходит несанкционированный Марш мира, который приурочен к Международному Дню мира.

Акция началась около 16:30, в это время участники марша стали стекаться к набережной канала Грибоедова. Спустя два часа после начала митинга, сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин.

Все трое были участниками одиночных пикетов. Полицейские забрали их после окончания акции. Как передает телеграмм-канал «Помощь задержанным СПб», у одного из активистов отобрали мобильный телефон и ключи.

Люди, принимающие участие в Марше мира, выступают против военных действий на Украине и Сирии, а также не поддерживают милитаризацию страны.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании водителя легкового автомобиля, который совершил смертельный наезд на велосипедиста и скрылся с места преступления.