В массовом ДТП в Ленобласти пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла в Лужском районе Ленинградской области. В результате столкновения трех автомобилей был госпитализирован 4-летний ребенок.

Сегодня, 21 сентября, на 116-м километре Киевского шоссе легковой автомобиль марки Great Wall обгонял следовавшую перед ним Toyota. В результате маневра, водитель за рулем Great Wall задел «Тойоту» по касательной и машина оказалась на встречной полосе. Удар послужил причиной лобового столкновения с ехавшим в другую сторону «Фольксвагеном».

Об инциденте сообщили в УГИБДД по Петербургу и ЛО. Как известно, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии двое — женщина и ребенок четырех лет. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аварии на трассе «Скандинавия», в которой одна из машин осталась без половины кузова.