В Таиланде обнаружили умершего россиянина, с ним рядом был мертвый питбуль

Мужчина проживал в доме на протяжении десяти лет. У него были три собаки и кот. Фото: https://pixabay.com

Мужчина проживал в доме на протяжении десяти лет. У него были три собаки и кот. Фото: https://pixabay.com

Тело 51-летнего мужчины было найдено на острове Самуи в Таиланде. Рядом с ним лежал мертвый пес породы питбуль.

Согласно сведениям экспертов, мужчина и животное скончались около недели назад. В комнате, где были найдены трупы, обнаружены следы наркотических веществ. Послужили ли они причиной смерти собаки или её хозяина, неизвестно. Об инциденте сообщает газета Bangkok Post.

Забили тревогу соседи умершего россиянина, почувствовав исходивший из дома неприятный запах. Они вызвали полицию, и стражи порядка обнаружили тела. Обстоятельства происшествия уточняются. Знающие погибшего люди утверждают, что он был доброжелательным человеком. Сотрудники правоохранительных органов намерены допросить садовника, работавшего у погибшего.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о пятнадцати российских гражданах, попавших в ДТП в Турции.