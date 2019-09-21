В Украине повестка в армию пришла пятилетнему мальчику

В Украине повестка в армию пришла пятилетнему мальчику
В учреждении извинились за ошибку. Фото: https://pixabay.com

Мама пятилетнего мальчика выложила в Facebook запись, к которой прикрепила фото повестки из военкомата, которая пришла её сыну.

В повестке, пришедшей на адрес мальчика, сказано, что ребенок, согласно украинскому законодательству, должен явиться вместе с родителями в сельсовет населенного пункта Гребенки, в котором он проживает, для постановки на учет.

Однако явиться в местный призывной пункт мальчик не мог, по причине того, что ему всего пять лет. Позднее в сельсовете принесли извинения родителям ребенка, объяснив, что в списке жителей его дата рождения была ошибочной.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о военном из Петербурга, который впал в кому после травм, полученных в результате тренировочного боя с офицером. Однако, по неподтвержденным данным, между ним и солдатом завязалась драка.

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