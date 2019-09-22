NI оценил способности российской подлодки «Борей»

NI оценил способности российской подлодки &#171;Борей&#187;
Современное оснащение позволяет судну быть более незаметным и бесшумным. Фото: pixabay.com

Ракеты с российской подлодки класса «Борей» способны сделать США «необитаемыми». Каждая из 16 ракет Р-30 «Булава» судна имеет шесть ядерных боеголовок, мощность которых составляет 150 килотонн. В результате выстрела они разделяются и попадают сразу в несколько объектов.

Как отметили в американском аналитическом издании The National Interest, по разрушительной силе удар от такого оружия в десять раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В материале также подчеркнули, что в советское время подлодки были уязвимы из-за шумности. Современное оснащение позволяет судну быть более незаметным и бесшумным, даже на большой скорости.

Ранее в GazetaSPb сообщали о первом успешном погружении подводной лодки «Петропавловск — Камчатский».

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