Расстояние между Петербургом и Ленобластью сократили до 640 метров

В субботу, 21 сентября, сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ и Следственного управления по Ленобласти СК РФ обменялись адресами.

Вчера груженые фургоны с вещами служащих СУ СК РФ двинулись на Вознесенский проспект, 16Б. Состоявшийся переезд сблизил следователей Северной столицы с сотрудниками области.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», между структурами СК РФ соседних регионов 640 метров. Теперь от здания на Вознесенском можно дойти пешком до набережной реки Мойки, где расположились ГСУ СК РФ по Петербургу.

С завтрашнего дня структуры возобновят работу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что область получит более 2 млн рублей на развитие инфраструктуры.