Ленобласть получит 2,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры

В следующем году из федерального бюджета планируется выделить 2,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Ленобласти. В первую очередь, это касается транспорта.

Такое решение озвучили в пресс—службе правительства Ленобласти. В понедельник, 16 сентября, это обсуждалось на совещании по вопросам агломерации Петербурга и области. Как заявил в ходе заседания министр транспорта Евгений Дитрих, федеральное правительство понимает необходимость финансирования агломерационных проектов и готово оказывать в этом содействие.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на дорогах Ленинградской области устанавливают шумовые полосы.Их наносят на участках перед школами, детсадами, на аварийных участках и в местах концентрации ДТП. Водители будут снижать скорость в рамках разрешенной ПДД при движении на таких полосах.