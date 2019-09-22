В Петербурге ищут исполнителя рэпа про тюленя Крошика

В Петербурге ищут исполнителя рэпа про тюленя Крошика
Тюлень Крошик. Скриншот: vk.com

«Фонд друзей балтийской нерпы» ищет исполнителя рэпа про тюленя Крошика для фильма о ладожской нерпе.

«Фонд друзей балтийской нерпы» объявил о конкурсе на поиск исполнителя, который «зачитает» рэп про тюленей. Автор документального фильма Видеостудии ИОРАН о ладожской нерпе, где повествование ведется про тюленя Крошика, сочинил стихи к ленте. К работе могут привлечь как начинающего, так и профессионального исполнителя, говорится в сообщении группы «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте».

Отрывок стихотворения Владимира Марина, который нужно исполнить:

«Йоуу, йоуу, кто со мной плескаться,

Хоу, хоу, стоило встречаться!

Нерпы в Питере, Эрмитаж наш!

Нерпы в Питере, ажиотаж»

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцы увидели тюленя у Арсенальной набережной. Есть мнение, что малыш мог потеряться, вот и оказался в Санкт-Петербурге.

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В Петербурге ищут исполнителя рэпа про тюленя Крошика
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