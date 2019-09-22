В Башкирии разразился скандал: девочку-инвалида не приняли в детсад

У ребенка деформировано лицо и срослись пальцы. Семье пообещали помочь.

Об этом стало известно 21 сентября, но ситуация продолжает развиваться. Подробности инцидента сообщили РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Башкирии. О ребенке рассказали в благотворительном фонде «Радуга добра» во «Вконтакте». Маленькая девочка не ходит в детский сад, потому что ее туда не берут. При этом ей не хотят оформлять инвалидность.

Волонтеры помогают семье (им приходится жить в доме без отопления и воды), как помогут, но попросили власти обратить внимание на ситуацию. Местная администрация пообещала разобраться в вопросе, отметив, что мать девочки ни разу не обращалась с просьбой принять ее ребенка в дошкольное учреждение. Также в Москве ребенку хотят сделать операцию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге разгорается скандал вокруг обрушения в колледже «Красносельский».