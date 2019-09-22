Беглов пообещал, что Морозовых не выгонят из квартиры через пять лет

Губернатор порадовался, что петербуржцы такие неравнодушные люди, но все-таки переживать якобы не о чем.

Об этом стало известно 22 сентября. Ситуацию глава Санкт-Петербурга прояснился в социальной сети «Вконтакте» на своей странице. Александр Беглов написал, что видит многочисленные комментарии о семье Морозовых, которым недавно подарили квартиру. Губернатор заверил, что никто не собирается ее забирать через пять лет. Беглов попросил петербуржцев не переживать и жить счастливо.

«Приятно видеть, что петербуржцы – самые неравнодушные люди»,

– добавил он.

Глава Северной столицы объяснил, что через пять лет срок пользования продлится, а через 10 лет Морозовы смогут приватизировать жилплощадь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что четверняшки Морозовы едут домой. Морозовым уже вручили ключи от государственный квартиры, а еще им поможет государственная няня, которую оплатит правительство Санкт-Петербурга. Няней начнут приписывать к многодетным семьям Петербурга с 2020 года.