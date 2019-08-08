Четверняшки Морозовы едут домой

У молодой четы родилось три мальчика (Роман, Алексей, Богдан) и девочка Диана. Фото: gov.spb.ru

У молодой четы родилось три мальчика (Роман, Алексей, Богдан) и девочка Диана. Фото: gov.spb.ru

Молодая семья получила от правительства Петербурга квартиру и государственную няню.

Четверняшки Морозовы выписались из роддома и отправляются домой. Детей отвезли на машине “Скорой помощи” от дверей пеританального центра — в легковой машине все бы не поместились.

У молодой четы 23 июля родились сразу 4 ребенка: три мальчика (Роман, Алексей, Богдан) и девочка Диана. Семью поздравили и чиновники из Смольного — вице-губернатор Анна Митянина и председатель комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.

Морозовым уже вручили ключи от государственный квартиры, а еще им поможет государственная няня, которую оплатит правительство Санкт-Петербурга. Няней начнут приписывать к многодетным семьям Петербурга с 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург представил семье с четырьмя детьми документы на квартиру.