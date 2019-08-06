Город предоставил семье с четверняшками документы на трехкомнатную квартиру

Семью из Петербурга, в которой родились четыре ребенка, обеспечили трехкомнатной квартирой и льготами.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подарил ключи от квартиры семье Морозовых, у которых родились четверняшки. Градоначальник дал обещание оказать семье серьезную поддержку, пишут «Невские новости».

Александр Беглов навестил молодую семью в перинатальном центре. Ранее родители четверняшек жили в однокомнатной квартире. При вручении документов на жилье, Беглов уточнил, что город оказывает серьезную поддержку многодетным семьям.

Детей уже поставили на учет в социальных службах города — им окажут медицинскую и социальную поддержку. Кроме того, чете Морозовых предоставят льготы в 40% по ЖКХ. Также к молодой матери приставят няню.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка родила сразу четверых малышей.