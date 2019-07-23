Петербурженка родила сразу четверых малышей

Женщина чувствует себя хорошо, а с ее детьми все в полном порядке.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем рассказали в перинатальном центре Петербургского педиатрического университета, передает издание «Фонтанка». В медицинском учреждении роды назвали непростыми.

Петербурженка, которая родила четверню, родила в этот вторник в половину 11 утра. Какое-то время им предстоит оставаться в центре – малыши родились совсем крошками и им нужно внимание врачей. При этом эксперты отметили, что с ними все нормально – дышат они уже самостоятельно.

37-летняя мама с трудом удержит своих ребятишек на руках – все вместе они весят шесть килограммов. Самым маленьким родился один из мальчиков – 870 граммов. У него есть также два брата и сестрёнка. Уточняется, что женщина родила впервые.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гатчинском перинатальном центре родилась первая тройня. Малышей и их маму уже выписали, они находятся дома в окружении родных и близких.