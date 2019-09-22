Девушка умерла, пытаясь повторить эксперимент из Сети

Она хотела сделать попкорн в результате чего распрощалась с жизнью.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает South China Morning Post. Девочка из Китая посмотрела видео на YouTube – автор ролика показала, как при помощи спиртовой горелки и жестяной банки можно приготовить попкорн. Две подруги, Сяоюй и Жеже, решили повторить эксперимент, но вместе горелки ни использовали еще одну жестянку. В результате искра от пламени угодила в емкость со спиртом, которая взорвалась. Огонь оказался на одежде девочек – они получили серьезные ожоги. У Жеже поразило почти 100 процентов тела, она скончалась. Ее подруге повезло больше, но девочке предстоит пережить пластическую операцию.

Блогер уже отреагировала на инцидент – она пообещала помочь семьям финансово и удалить ролики. При этом она подчеркнула, что девочки не стали следовать ее инструкции от и до.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что девушка сварила яйцо по рецепту из интернета и поплатилась зрением.