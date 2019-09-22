Ким Кардашьян не побоялась показать лицо, пораженное псориазом

Все лицо звезды покрыто красными пятнами из-за болезни.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Фотографию опубликовали в Instagram. На ней телезвезда Ким Кардашьян демонстрирует свое лицо без макияжа. Без тонального крема видны красные пятна, которые появились из-за псориаза. Звезда призналась, что они периодически дают о себе знать еще с 13 лет. Девушке надоело скрывать этот факт, и она решила открыто рассказать о проблеме.

Подписчицы поблагодарили Ким за откровенность. Многие в комментариях поделились своими историями, а другие отмечают, что чувствуют себя увереннее после поста звезды.

«Спасибо, Ким, за то, что так откровенно поделились своим опытом борьбы с этой болезнью! Надеюсь, это может помочь другим»,

— написала одна из девушек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ким Кардашьян серьезно больна, у нее диагностировали красную волчанку. Звезда, узнав о своем диагнозе, не смогла сдержать слез.