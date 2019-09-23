На восстановление Saudi Aramco уйдет почти год

На ремонт месторождений может уйти круглая сумма в размере нескольких сотен миллионов долларов. Фото: pixabay

На ремонт месторождений может уйти круглая сумма в размере нескольких сотен миллионов долларов. Фото: pixabay

Ремонт месторождений в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной нефтяной компании Saudi Aramco, после атаки займет долгие месяцы.

Согласно данным издания The Wall Street Journal (WSJ), ране представители саудовской нефтяной компании обещали, что на ремонт уйдет не более 2,5 месяцев. Сейчас Saudi Aramco ведет переговоры с поставщиками и производителями оборудования. Представители компании также атаковали телефонными звонками и электронными письмами подрядчиков с просьбами об экстренной помощи. Собеседники издания отмечают, что вся экономика Саудовской Аравии оказалась в опасности в результате атаки.

На ремонт месторождений может уйти круглая сумма в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Напомним, что атака беспилотников на месторождения Saudi Aramco случилась в ночь на 14 сентября. Сокращение добычи нефти привело к резкому скачку цен на нефть. Эр-Рияд уверен, что к атаке на НПЗ причастен Иран. Последний, в свою очередь, причастность отрицает. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Саудовская Аравия расценит атаку Ирана на НПЗ как акт войны.