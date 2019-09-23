Убийство Михаила Круга раскрыто спустя 17 лет

Российский Следственный комитет по Тверской области раскрыл дело об убийстве известного певца Михаила Круга. Названо имя убийцы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие установило, что 17 лет назад в Твери, вечером 30 июня 2002 года два представителя существовавшей тогда преступной банды «Тверские волки» проникли в дом певца с целью ограбления. Согласно данным СК, их зовут Александр Агеев и Дмитрий Веселов.

Агеев дал признательные показания, заявив, что смерть Круга не входила в их планы. Сейчас Агеев отбывает пожизненное наказание за серию заказных убийств. Злоумышленник рассказал, что он совместно с Веселовым должен был проникнуть в дом артиста, которого там не должно было быть. Ограбление произошло по указанию криминального авторитета из Твери «Лома», он погиб в 2006 году.

Заказчик планировал, что Михаил Круг обратится к нему за помощью в возвращении украденного, тот сможет «найти» похищенное, а певец после этого должен был стать ему обязанным.

Однако планы злоумышленников нарушил сам Круг, внезапно вернувшийся домой с семьей. Веселов напал на тещу артиста, услышав ее крики, Круг прибежал и грабитель выстрелил в него два раза. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений в область груди и живота в больнице Твери.

В ведомстве отмечают, что Дмитрий Веселов погиб в 2003 году, его убил другой участник их банды Александр Осипов, который также отбывает пожизненное наказание в тюрьме. По его словам, он убил Веселова из мести, поскольку являлся знакомым и фанатом Михаила Круга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сестра Михаила Круга рассказала о приезде предполагаемого убийцы в дом.