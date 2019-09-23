Отец погибшей в Турции девочки опроверг информацию о вине родителей в происшествии

Информация СМИ о ходе следствия по делу о гибели девочки была опровержена отцом пострадавшей.

Отец захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля 12-летней петербурженки опроверг всю информацию о следователях в Турции, которые якобы обвиняют в случившемся не только руководство отеля в Бодруме, но и родителей погибшей, сообщает «Мойка78».

Мужчина рассказал изданию, что его истинные слова были искажены, а СМИ распространило «очень вольную интерпретацию». Отец погибшей девочки также отказался давать комментарии по поводу расследования смерти ребенка.

Инцидент произошел 18 августа. Девочка купалась в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме, когда ее рука застряла в трубе системы фильтрации. Погибшая провела под водой порядка 5-10 минут. Девочка скончалась в турецком госпитале спустя 10 дней комы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пострадавшая в бассейне в Турции девочка умерла.