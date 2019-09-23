Жительница Ленобласти скончалась после встречи с электричкой

Электричка насмерть сбила жительницу Соснового Бора в Ломоносовском районе Ленинградской области 22 сентября.

Инцидент произошел в районе перегона Калище — Лебяжье в Ломоносовском районе области в ночь на 22 сентября, сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Известно, что машинист электропоезда заметил женщину вблизи железнодорожных путей, она намеревалась перейти на другую сторону. Несмотря на то, что мужчина подал звуковой сигнал, а также начал экстренно тормозить, наезда избежать не удалось.

В результате происшествия от полученных травм скончалась 50-летняя жительница города Сосновый Бор. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что под колеса электрички попала пожилая женщина в Петергофе.