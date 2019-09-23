В Минфине назвали число чиновников в РФ

На сегодняшний день на территории РФ насчитывается около 855 тысяч госслужащих, что составляет 3,3% занятых в экономике страны.

Со слов первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, доля жителей страны, которые в задействованы в государственном секторе экономики, оказалась порядка трети занятого населения. Большинство из них работают в государственных компаниях или учреждениях.

Замминистра также отметила, сообщают «РИА Новости», доля занятых в сфере госуправления, военной безопасности и соцобеспечения составляет 6 — 9,5% от общего числа занятых в экономике страны. Она также добавила, что цифры почти соответствуют европейским показателям.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что чиновники планируют разработать систему учета показов в Интернете.