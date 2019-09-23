«Пелла» может стать стратегическим инвестором Петербурга

&#171;Пелла&#187; может стать стратегическим инвестором Петербурга
Фото: Pixabay

Компания занимается строительством судов различных классов.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Администрация Санкт-Петербурга собирается присвоить ООО «Пелла-Стапель» статус стратегического инвестора для создания стапельного производства. Она собирается производить стапели — наклонный помост на верфях для постройки судов и спуска их на воду.

Напоминаем, что компания, о которой идет речь, была создана несколько месяцев назад. Она успела заработать 12,7 миллиардов рублей на том, что производит буксиры, шлюпки, траулеры.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербургский «Чижик» заинтересовал иностранных инвесторов. ООО «Транспортная концессионная компания» занимающаяся реализацией «Чижиков» отдала новым акционерам в общей сложности около 3%. По информации издания «Коммерсант», сделку оценили в 160-190 миллионов рублей.

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