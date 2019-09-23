Три лоукостера хотят летать из Пулково

Три лоукостера хотят летать из Пулково
Количество туристов увеличится. Фото: Pixabay.com

Они уже подали заявки и предоставили планы маршрутных сетей. Решение пока не принято.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказал гендиректор «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. Летать из Пулково хотят Ryanair, EasyJet и Wizz Air. В ближайшее время, считает он, количество туристов может увеличится на шесть миллионов человек в год. Летом будет больше рейсов, чем обычно, но их количество в любом случае увеличится. Огромное количество пассажиров приедут в Россию из Германии, Фрнции, Великобритании и других стран, передает РБК.

Российские авиакомпании обеспокоены желание европейских лоукостеров заниматься перевозками. Они думают, что ни возьмут на себя основной поток людей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон. Первый вылет состоится 1 октября. Самолет направится в аэропорт Лутон, который находится в 48 км от столицы Великобритании.

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