В СК рассказали о регионах, где чаще всего пропадают дети

Дети пропадают чаще всего из семей, где все не очень хорошо. Фото: Pixabay

Дети пропадают чаще всего из семей, где все не очень хорошо. Фото: Pixabay

Каждый год более 10 тысяч несовершеннолетних уходят из дома и не возвращаются.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она рассказала, что чаще всего без вести дети пропадают в трех регионах страны: Московском, Свердловском и Иркутской областях. Санкт-Петербург и Ленинградская область не попали даже в топ-5.

За 2018 год домой не пришли 13 683 ребенка, а за первое полугодие текущего года – почти 8,4 тысячи человек. Какую-то часть из них уже отыскали.

В СК считают, что дети часто пропадают, потому что их родители плохо за ними следят или ведут асоциальный образ жизни. Несовершеннолетние также сбегают из-за конфликтов в семье.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области пропала женщина с двумя малолетними детьми. Согласно данным правоохранительных органов, у пропавшей есть молодой человек, полиция сейчас устанавливает его место проживания.