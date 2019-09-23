Лионеля Месси назвали лучшим футболистом

Игроку «Ювентуса» вручили награду FIFA. Вместе с ним номинировали еще двоих спортсменов.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Торжественное мероприятие состоялась в Италии. Там вручали премию Международной федерации футбола – в том числе наградили лучшего футболиста. За звание боролись Криштиану Роналду из «Ювентуса», Лионель Месси из «Ювентуса» и Ван Дейк из «Ливерпуля». Поздравить с победой можно аргентинского футболиста. К слову, на церемонию не приехал португалец – что стало причиной, непонятно.

Напоминаем, что Лионель Месси с 13 лет играл в молодежной команде «Барселоны». Он проявил себя как талантливый футболист с первых же матчей, чем заслужил место в стартовом составе второй команды. Месси является одним из самых именитых футболистов мира.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дриусси рассказал о состоянии после сотрясения на матче с «Рубином». По словам спортсмена, ему стало намного лучше. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку.