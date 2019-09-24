В России приготовили котлету из «мяса из пробирки»

Мясо из пробки можно будет купить в магазинах. Фото: Pixabay

Мясо из пробки можно будет купить в магазинах. Фото: Pixabay

Цена приготовления не превысила тысячи рублей. Пока что это минимальная стоимость блюда.

Об этом стало известно 23 сентября. Над изобретением трудились сотрудники Очаковского комбината пищевых ингредиентов. Им удалось в лаборатории создать сорокаграммовую котлету из «мяса из пробирки». Для этого они взяли кусочек мышечной ткани теленка, который поместили в специальную питательную среду для деления и роста клеток. Ученые отмечают, что для получения «мяса» не нужно каждый раз брать животные клетки – достаточно одного, передает телеканал «360».

Специалисты считают, что купить такое «мясо» можно будет уже в ближайшие четыре года. Сначала оно будет дорогим – до шести тысяч рублей за килограмм. Но со временем подешевеет до 800 рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фрукты и овощи в Петербурге стали дороже, а мясо подешевело. Как сообщает Банк России, в федеральном округе Северо-Запад наблюдается снижение темпов инфляции с 4,6% до 4,5%.