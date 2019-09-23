Кристина Асмус поделилась впечатлениями от съемок эротических сцен

Кристина Асмус поделилась впечатлениями от съемок эротических сцен
Асмус не испугалась раздеваться. Фото: @asmuskristina

Актриса заявила, что была готова раздеться и не видит в этом ничего страшного.

Обо всем российская актриса Кристина Асмус рассказала в интервью «Комсомольская правда». Звезда рассказала, что раздеться ей пришлось на съемках фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко. Для творца было очень важно, чтобы героиня предстала перед зрителем абсолютно головой. Асмус еще на кастинге сказала, что для нее это не проблема.

Она отметила, что все постельные сцены снимались на телефон самими актерами, чтобы люди в кинотеатре почувствовали интимность момента.

Напоминаем, что по сюжету ленты, молодой человек обнаруживает телефон, в котором хранятся эротические кадры. Их он не должен был видеть нив коем случае.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова в гневе заявила, что больше не придет на съемки шоу. Звезда разозлилась из-за опоздания участников программы «Бородина против Бузовой».

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