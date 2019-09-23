Спорам конец: ученые развеяли миф о плохом восприятии книг на слух

Оказывается, нет большой разницы – читать или слышать информацию.

Выводами поделились американские ученые, чье исследование опубликовали в The Journal of Neuroscience. Они отметили, что многие люди убеждены, будто аудиокниги не так хорошо воспринимаются, как печатный текст. Эксперты уверяют, что это миф – мозг человека одинаково хорошо обрабатывает информацию и неважно, прочитали ее или услышали.

Напоминаем, что социологи проводили опрос и выяснили, что большая часть населения России читают книги каждый день. Таких оказалось более 50%. Специалисты отметили, что наблюдается рост количества любителей читать – в прошлые годы их было на семь процентов меньше.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Вконтакте» против распространения пиратских книг. Социальная сеть запретит размещать на своем сайте нелегальные копии книг. Компания уже подписала соглашение с крупными издательствами.