В Киеве объяснили, в чем главная ошибка Зеленского в отношениях с Москвой

По словам экс-депутата Рады Анны Герман, выбранный президентом Украины Владимиром Зеленским на пост главы МИДа человек не сможет выстроить отношения с Москвой.
Избирая Зеленского, украинский народ надеялся на возможный диалог с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако назначение на этот пост Вадима Пристайко минимизирует возможность налаживания диалога с Москвой, отмечает Герман в эфире «112 Украина».
По мнению бывшего депутата, Пристайко слишком долго работал с НАТО, что скажется на его дипломатических взаимоотношениях с Россией.
Напоминаем, что 29 августа главой Министерства иностранных дел Украины был назначен Вадим Пристайко.
Ранее GazetaSPb сообщала о намерении Украины создать границу с Россией, которая будет проходить по морю. Предложение поступило от Госгидрографии Украины.