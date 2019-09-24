В Киеве объяснили, в чем главная ошибка Зеленского в отношениях с Москвой

В Киеве объяснили, в чем главная ошибка Зеленского в отношениях с Москвой
Вадим Пристайко с 2017 года возглавляет миссию Украины при НАТО. Фото: https://mfa.gov.ua

По словам экс-депутата Рады Анны Герман, выбранный президентом Украины Владимиром Зеленским на пост главы МИДа человек не сможет выстроить отношения с Москвой.

Избирая Зеленского, украинский народ надеялся на возможный диалог с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако назначение на этот пост Вадима Пристайко минимизирует возможность налаживания диалога с Москвой, отмечает Герман в эфире «112 Украина».

По мнению бывшего депутата, Пристайко слишком долго работал с НАТО, что скажется на его дипломатических взаимоотношениях с Россией.

Напоминаем, что 29 августа главой Министерства иностранных дел Украины был назначен Вадим Пристайко.

Ранее GazetaSPb сообщала о намерении Украины создать границу с Россией, которая будет проходить по морю. Предложение поступило от Госгидрографии Украины.

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