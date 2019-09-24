В Московском районе школьница встала с пикетом против фальсификаций на выборах

В Московском районе школьница встала с пикетом против фальсификаций на выборах
В некоторых округах результаты муниципальных выборов не могли утвердить еще несколько дней после их окончания. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Учащаяся школы №1 Московского района Санкт-Петербурга встала в одиночный пикет, чтобы выразить свое недовольство прошедшими выборами.

Сегодня, 24 сентября, девочка вышла к ограждению школы, ученицей которой является, с плакатом. На большом листе бумаге написано: «Цифры разные писать, голоса приумножать, учат в школе, учат в школе, первой школе». Таким образом она продемонстрировала свое мнение относительно прошедших в Петербурге 8 сентября выборов.

Будут ли применены санкции к учащейся со стороны руководства образовательного учреждения, неизвестно.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о мнении политолога Станислава Веремеева относительно прошедших в Северной столицы выборов в муниципальные депутаты. По его словам, тот факт, что петербургские выборы будут нелегкими, был понятен заранее.

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