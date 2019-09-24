Российские научные стартапы могут получить финансирование от международных компаний

С 6 по 9 октября в Армении пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019. Впервые за более чем сорокалетнюю историю форума стартапы в области цифровых коммуникаций, искусственного интеллекта и высоких технологий смогут получить вложения от международных компаний.

В течение трехдневного мероприятия для молодых предпринимателей будут организованы Lighting Rounds — сессии, в ходе которых руководители стартапов презентуют свои проекты потенциальным инвесторам. Организаторы получили несколько десятков заявок из разных стран, в том числе от участников из России.

«Конференция этого года станет одной из самых знаковых за сорокалетнюю историю по многим причинам: это касается и выбора темы, и места проведения, и других аспектов. Кроме того, мы решили найти новые форматы для участников — на WCIT впервые будут организованы специальные Lighting Rounds — сессии для стартап-проектов. Это отличный инструмент для привлечения реальных инвестиций от международных партнеров», — рассказал президент Союза предприятий информационных технологий (UITE) Александр Есаян.

WCIT — одно из самых престижных событий в сфере цифровых коммуникаций. Конгресс посетят более 2500 участников из 70 стран — лидеров IT-индустрии, генеральных директоров и инвесторов, представителей правительств, ученых и инженеров.

Свое участие уже подтвердили: сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Юрьевич Волож, российский государственный деятель, экономист, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Владимирович Мишустин, генеральный директор и председатель совета директоров Acer Стэн Ши, индийский бизнесмен, сооснователь мультинациональной корпорации Infosys Нараяна Мурти, сооснователь Reddit и Initialized Capital Алексис Оганян, председатель VaynerX Гари Вайнерчук.