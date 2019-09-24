В Ленобласти 67-летний педагог насиловал 14-летнего мальчика

В Светогорске 67-летний тренер приглашал к себе домой 14-летнего ученика, якобы для подготовки к соревнованиям, где подвергал ребенка насилию.

Причастность педагога к преступлениям доказана сотрудниками правоохранительных служб, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Обвиняемый является педагогом «Детско-юношеского Центра творчества» города Светогорск. Мужчина насиловал мальчика в течение полутора лет, с июля 2017 года по март 2019, приглашая его в свою квартиру под предлогом подготовки к соревнованиям. На тот момент пострадавшему ребенку было меньше 14 лет.

Злодеяние преступника долгое время оставалось неизвестным, поскольку мальчик, в силу возраста, не осознавал характер действий преподавателя.

На данный момент расследование продолжается.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в одной из кировских школ полиции удалось предотвратить массовый теракт.