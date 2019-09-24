Администрация МО Гавань истратила бюджетные деньги не по назначению

Прокуратура Петербурга выявила нецелевое расходование бюджетных средств. В Василеостровском районе местная администрация МО Гавань потратила более 85 тыс. рублей на покупку контейнеров для мусора с плоской крышкой.

Администрация заключила контракт на приобретение с АО «Автопарк №1 Спецтранс». При этом, как подчеркивает прокуратура, покупка контейнеров любого типа за счет средств местного бюджета считается нецелевым расходованием средств. Так как приобретение их не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

«Закон предусматривает, что контейнеры для сбора твердых отходов предназначены для оказания коммунальных услуг населению, не связанны с выполнением вопросов местного значения», — пояснили в ведомстве.

Главе местной администрации МО Гавань вынесено предостережение. Нарушения устранены. Помимо этого, администрации грозит штраф в размере 5% от суммы, потраченной нецелевым образом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в двух районах Петербурга выявили нецелевое расходование бюджетных средств.