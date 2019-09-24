Матвиенко стала единственным претендентом на пост спикера СовФеда

Матвиенко стала единственным претендентом на пост спикера СовФеда
Конкуренцию на должность спикера СовФеда Валентине Матвиенко пока не составил никто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 25 сентября, вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым на пост председателя СовФеда будет выдвинута Валентина Матвиенко.

На данный момент она остается единственным кандидатом на этот пост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко. Несмотря на то, что на сегодняшний претендентов, кроме Матвиенко, нет, на самом заседании могут также предложить любую другую кандидатуру из числа членов палаты. Среди них не исключаются и самовыдвиженцы.

Как отмечает Тимченко, Совет палаты считает Матвиенко наиболее подходящим кандидатом на роль спикера.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Матвиенко займет должность сенатора от Северной столицы в Совете Федерации.

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